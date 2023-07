Nicht nur der Wald von Langes Tannen deutet darauf hin: Uetersen ist, von oben her betrachtet, ziemlich grün. Dennoch gilt dem Baumschutz in der Rosenstadt ein bedeutendes Interesse. Foto: Reimer Wulf up-down up-down Alt und besonders schön Bäume als Klimaretter: In Uetersen gibt es 125 geschützte Exemplare Von Klaus Plath | 29.07.2023, 10:00 Uhr

Bäume gelten als Klimaretter. Im Kreis Pinneberg sind besonders schöne Exemplare auch besonders geschützt – per Kreisverordnung. In Uetersen alleine gibt es 125 Bäume, die diesen Schutz genießen. In einer Sommer-Serie stellt shz.de einige dieser Uetersener Besonderheiten vor.