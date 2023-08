Sommerserie „Bänke mit Aussicht“ Bank mitten im Wedeler Autal: Eine Ruheoase mit Fernsicht Von Inge Jacobshagen | 10.08.2023, 16:00 Uhr An der Kreuzung zweier Wanderwege ist auf der Bank im Autal sowohl Ruhe und Abgeschiedenheit als auch Begegnung und Kontakt zu finden. Foto: Reinhard Rolofs up-down up-down

Blick über die Elbe, ins Autal oder auf den Sitznachbarn: In unserer Sommerserie stellen wir in loser Folge Plätze zum Ausruhen vor, die nicht jedermann kennt. In Folge 3 gilt es, die Natur im Autal zu entdecken.