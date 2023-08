B431 und Hafenstraße Baustellen im Sommer: Diese Straßen in Wedel sind momentan dicht Von Inge Jacobshagen | 10.08.2023, 18:00 Uhr Weil die neuen Häuser am Wedeler Tor angeschlossen werden müssen, ist die B 431 in Wedel Höhe Famila-Fachmarkt-Zentrum im Sommer einen Monat lang gesperrt. Foto: Inge Jacobshagen up-down up-down

Nicht nur die B431 ist in diesem Sommer in Wedel auf wenigen hundert Metern voll gesperrt. Auch die Hafenstraße ist für Autos dicht. Im September stehen zudem Sanierungsarbeiten in sieben weiteren Straßen an.