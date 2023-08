Zwei Fälle in einem Buch Autorin Romy Fölck aus Haseldorf stellt neuen Elbmarsch-Krimi vor Von Bastian Fröhlig | 19.08.2023, 09:00 Uhr Mit „Düstergrab“ hat die Haseldorfer Autorin Romy Fölck ihren sechsten Elbmarsch-Krimi veröffentlicht. Foto: Kerstin Petermann up-down up-down

Die Haseldorfer Autorin Romy Fölck hat ihren sechsten Elbmarsch-Krimi vorgestellt. Düstergrab vereint gleich zwei Kriminalgeschichten in einer. Ihren neuen Krimi stellt sie sowohl in Haseldorf als auch in Elmshorn vor.