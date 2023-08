Polizei ermittelt Auto in Heist gestohlen – bislang keine Spur von den Tätern Von Bastian Fröhlig | 03.08.2023, 10:23 Uhr Im Großen Reitweg in Heist kam es zu einem Diebstahl. Die Polizei sucht Zeugen. Foto: Friso Gentsch up-down up-down

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (2. August) in Heist einen weißen Kia Sportage gestohlen. Die Polizei ermittelt in dem Fall und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.