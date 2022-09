Auf dem Parkplatz des Rewe-Markts im Lindenweg hat am frühen Sonntagmorgen ein Auto gebrannt. Symbolfoto: Imago / Benedict Bartsch up-down up-down Totalschaden entstanden Auto brennt auf Rewe-Parkplatz in Tornesch – Polizei sucht Zeugen Von Susi Große | 26.09.2022, 14:01 Uhr

Am Lindenweg in Tornesch hat am Sonntag ein Auto auf einem Supermarkt-Parkplatz gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen.