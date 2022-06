„Frau Anna Helgoland“ von Ute Farr: Bilder wie dieses sind in ihrer Ausstellung zu sehen. FOTO: Ute Farr up-down up-down Neue Ausstellung im Elbmarschenhaus Ute Farr aus Hetlingen zeigt „Frauenpower“ Von Inge Jacobshagen | 30.06.2022, 15:52 Uhr

Die Künstlerin Ute Farr stellt 18 Portraits von Frauen, die ordentlich was im Kopf haben, in Haseldorf aus: Am 3. Juli bietet sie im Elbmarschenhaus einen kostenfreien Schnupper-Malkursus an.