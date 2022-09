Peter Schoettler (80) malt in Öl, Aquarell und in Pastellkreide. Foto: Kulturforum Wedel up-down up-down Ausstellung im Rathaus Wedel „Ein Streifzug“: Peter Schoettler zeigt Bilder aus sechs Jahrzehnten Von Inge Jacobshagen | 06.09.2022, 15:00 Uhr

Der ausgebildete Maler war Ratsherr in Wedel und Lehrer am Johann-Rist-Gymnasium. Nach einer Stippvisite in Bayern lebt der 80-Jährige jetzt in Norderstedt. Er hält ihm wichtige Momente des Lebens auf Leinwand fest.