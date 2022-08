Dieter Herrmann fand das Schild hinter dem Haus des ehemaligen Gasthofes. Foto: Hans-Joachim Kölln up-down up-down „Fundstücke erzählen Geschichten“ Aus dem Holmer Heimatmuseum: Der Schleusenkrug ohne Wasser Von Hans-Joachim Kölln | 30.08.2022, 10:00 Uhr

An Alltagsgegenständen von früher wird Historie lebendig. Wir haben uns in den Museen in Marsch und Geest umgesehen und geschichtsträchtige Exponate ausgegraben. In loser Folge stellen wir die stummen Zeitzeugen vor.