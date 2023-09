Musikalischer Auftakt zur Klima-Rallye in Wedel mit der Band „Flacker“

Am Montag (11. September) startet die Klima-Rallye – eine deutschlandweite vierwöchige Klimaschutzaktion mit dem Ziel, insgesamt 200 Tonnen CO₂ in Deutschland einzusparen. Da will auch Wedel einen Beitrag zu leisten, und Klimaschutzmanager Peter Germann hofft auf zahlreiche Teilnehmer. Lokaler Auftakt an diesem Tag ist um 17 Uhr im Ratssaal, erläutert Germann die Idee hinter der Aktion sowie die Funktionalitäten der dazugehörigen App. Außerdem gibt es energiegeladene Musik von der Wedeler Band „Flacker“, die erstmals ausgewählte Songs „unplugged“ spielen wird.

Die Klima-Rallye-App zeigt verschiedene Wege auf, den eigenen CO₂-Fußabdruck zu reduzieren. Dazu gibt es Aufgaben – Challenges – aus verschiedenen Bereichen wie Wohnen, Mobilität und Ernährung. Zudem erwarten die Teilnehmer Infos, Teamwettbewerbe und Belohnungen für die gesammelten Klimapunkte. Zur Teilnahme reicht es, die App „2zero” über einen App-Store auf das Smartphone herunterzuladen und zu installieren. Nach dem Start wählt man die Klima-Rallye Community der Stadt Wedel aus und berechnet seinen CO₂-Fußabdruck. Dann könne die Challenges beginnen. og

Vorgezogener Vortrag über den 1. Weltkrieg in Wedel bei DRK-Montagssemiaren

Weitere Programmänderung in der Reihe der Montagsseminare beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) Wedel: Am Montag (11. September) wird Stadtarchiv-Leiterin Anke Rannegger ihren ursprünglich für 9. Oktober geplanten Vortrag „In Wedel nichts Neues? – Eine Kleinstadt während des 1. Weltkrieges“ halten. „Mobilmachung 1914 – und auf einen Schlag fehlen in jedem dritten Haushalt Ehemänner, Väter oder Söhne. Was macht das mit einem Ort?“ Dieser spannenden Frage geht die Rannegger ab 15 Uhr in der DRK-Begegnungsstätte, Rudolf-Höckner-Straße 6, nach.

Die Teilnahme kostet 1 Euro, Kaffee, Tee und Kuchen gibt es zum Selbstkostenpreis. Wer einen Fahrdienst benötigt, kann sich unter Telefon (04103) 4373 mit dem DRK in Verbindung setzen. og

Senioren-Kino im „mittendrin“ zeigt „Enkel für Anfänger“

Das Senioren-Kino im Wedeler Stadtteilzentrum „mittendrin“ zeigt in Kooperation mit der Interessengemeinschaft Senioren mobil am Mittwoch (13. September) den Film „Enkel für Anfänger.“ Der Kino-Nachmittag in der Friedrich-Eggers-Straße 77 mit der Komödie von Wolfgang Groos aus dem Jahr 2020 mit Maren Kroymann, Heiner Lauterbach und Barbara Sukowa über Senioren als „Leih-Großeltern“ beginnt um 15 Uhr. Für Kaffee und Kuchen wird ein Kostenbeitrag von 3 Euro erhoben. Anmeldungen für die bessere Planung nimmt das „mittendrin“ unter Telefon (04103) 180627 entgegen. Kurzentschlossene können aber auch ohne Anmeldung vorbeischauen. og