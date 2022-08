Was wird hier gekocht? Viele Bürger, insbesondere Anlieger, fragen sich das zurzeit. Die Antwort klingt alles andere als dramatisch. Foto: Klaus Plath up-down up-down Auf Nordmark-Gelände Geheimnis über „Kessel“ in Uetersen gelüftet Von Klaus Plath | 27.08.2022, 12:00 Uhr

Er ist silbern, knapp zehn Meter hoch und sorgt für Aufsehen in Uetersen. Was verbirgt sich hinter dem Kessel oder besser: in diesem? shz.de hat bei den Nordmarkwerken in Uetersen, auf deren Gelände er steht, nachgefragt.