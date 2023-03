Klarers Plädoyer für eine Spielstraße. Die Bauherren des Baumschulrings und direkte Nachbarn plädieren für Tempo 4 bis 7 (Schrittgeschwindigkeit). Foto: Klaus Plath up-down up-down Bauherren in Sorge um Kinder Anwohner fordern Spielstraße statt Tempo 30 im Baumschulring in Heidgraben Von Klaus Plath | 09.03.2023, 17:30 Uhr

Das Baugebiet am Baumschulring in Heidgraben wächst heran. Die mehr als 40 Bauherren freuen sich auf ihren baldigen Einzug. Was sie aber stört, ist die Tempo-30-Zone vor ihrer Haustür. Sie plädieren für Tempo 4 bis 7.