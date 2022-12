Weil DFB und Manuel Neuer keine originalen 1-Love-Binden liefern wollten, bastelten die Humboldt-Helfer sie selbst. Foto: Gebrüder-Humboldt-Schule up-down up-down DFB winkte ab Wedeler Schüler produzieren eigene One-Love-Binden für Anti-Mobbing-Tag Von Inge Jacobshagen | 03.12.2022, 10:00 Uhr

Der DFB und Manuel Neuer winkten ab. So stellten die Schüler der Gebrüder-Humboldt-Schule in Wedel One-Love-Armbinden selbst her, um am Anti-Mobbing-Tag ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz zu setzen.