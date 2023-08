Wedeler Soziale Initiaitive WSI wählt Angela Drewes zur neuen Vorsitzenden

Wechsel an der Spitze der Wedeler Sozialen Initiative WSI: Während der jüngsten Mitgliederversammlung hat die Wählergemeinschaft einstimmig Angela Drewes zu ihrer neuen Vorsitzenden gewählt. Das teilte Steffen Haubner für die WSI mit. Drewes, die nach der Kommunalwahl im Mai 2023 auch den Fraktionsvorsitz der Wählergemeinschaft übernommen hat, löst René Penz ab, der zuletzt den Vorsitzendenposten innehatte. Stellvertretender Vorsitzender bleibt Peter Ammer, der auch Organisationsleiter ist. Den Posten des Kassenwarts besetzt weiterhin Stephan Bakan.

Zur nun anstehenden Agenda der WSI sagte Drewes nach ihrer Wahl: „Unsere vorrangige Aufgabe der nächsten Zeit wird sein, neue engagierte Mitstreiter für die Wählergemeinschaft zu begeistern. Hierfür werden wir verschiedene Formate nutzen, um mit Bürgerinnen und Bürgern noch intensiver ins Gespräch zu kommen.“ Aktuell werde sich die WSI darum kümmern, die Wedeler für den Bürgerentscheid gegen Wedel Nord zu sensibilisieren, da es wichtig sei, dass möglichst viele Menschen am 8. Oktober ihr demokratisches Recht auf Abstimmung über die Zukunft von Wedel wahrnehmen. Die WSI hatte sich schon früh als einzige Ratsfraktion gegen die Realisierung des Mega-Wohnungsbauprojekts Wedel Nord positioniert. og

Freie evangelische Familie lädt ein zum Mutmach-Tag für Familien

Die Freie evangelische Gemeinde Wedel in der Höbüschentwiete 11 lädt für Sonnabend, 16. September, ein zu einem Familien-Mutmach-Tag. Ziel des niedrigschwelligen Angebots ist es, auf fröhliche Art und Weise die Beziehungen der Familienmitglieder zueinander zu stärken. „Ob Alleinerziehende, Vater-Mutter-Kind-Familien, Großeltern mit ihren Enkeln oder Patchworkfamilien – alle sind herzlich willkommen“, heißt es seitens der Organisatoren.

Nach einem kurzen Bühnenprogramm arbeitet an abwechslungsreichen und spannenden Spielstationen jede Familie als Team zusammen und darf jede Menge Spaß haben. „Dabei können gemeinsame Beziehungswerte und Stärken entdeckt werden sowie Impulse für den Familienalltag mitgenommen werden“, so die Intention hinter dem Konzept.

Das Thema des Tages lautet: die goldene Brille der Wertschätzung. Der Mutmach-Tag dauert von 14.30 bis 17.30 Uhr und klingt mit einem gemeinsamen Grillen aus. Das Angebot richtet sich an Familien mit Kindern von 3 bis 12 Jahren, wobei auch kleinere Geschwister willkommen sind. Anmeldung bis zum 5. September unter familienmutmachtag@feg-wedel.de. og

Theaterschiff Batavia zeigt Pippi Langstrumpf auf der Freilichtbühne

Mit neuer Hauptrollen-Besetzung am altbekannten Aufführungsort präsentiert das Theaterschiff Batavia in Wedel am Sonntag, 20. August, die Abenteuer von Astrid Lindgrens Pippi Langstrumpf. Ab 16 Uhr tobt das stärkste Mädchen der Welt durch die Villa Kunterbunt und über die Freilichtbühne am Anleger im alten Wedeler Hafen, Brooksdamm bei der Stocksbrücke. Bei schlechter Witterung, die jedoch nicht vorausgesagt ist, geht‘s zur Vorstellung ins Theater an Bord. Tickets kosten 11 Euro für Kinder und 14 Euro für Erwachsene. Es empfiehlt sich unbedingt, rechtzeitig den Vorverkauf zu nutzen, entweder über die Batavia-Homepage unter www.batavia-wedel.de oder unter der Telefonnummer (04103) 85836. og