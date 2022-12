Um den Einfamilienhaus-Charakter an dieser Stelle der Friedrichstraße beizubehalten, soll es Verdichtung nur in zweiter Baureihe geben. Foto: Michaela Eschke up-down up-down Nahverdichtung An der Friedrichstraße in Tornesch sollen dutzende Wohnung entstehen Von Michaela Eschke | 07.12.2022, 13:00 Uhr

Mehrfamilienhäuser mit 70 Wohnungen in Bahnhofsnähe sowie die Option auf Einzelhäuser in der oberen Friedrichstraße in Tornesch – für diese beiden B-Pläne hat der Bauausschuss die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung beschlossen.