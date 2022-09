Auch Uetersen beteiligt sich am 3. Oktober am Einheitsbuddeln und pflanzt Bäume in der Hebbelstraße. Symbolfoto: Matthias Bein up-down up-down Uetersener Hebbelstraße Bäume und Sträucher am Tag der Einheit pflanzen Von Sylvia Kaufmann | 16.09.2022, 15:29 Uhr

In diesem Jahr beteiligt sich Uetersen wieder am Einheitsbuddeln. Am Tag der Deutschen Einheit werden in der Hebbelstraße von Politikern, Mitarbeitern der Verwaltung und des Bauhofs 10 Bäume und 15 Sträucher gepflanzt.