Das Campen am Haseldorfer Hafen ist verboten - auch wenn es bisher keine Hinweisschilder gibt. FOTO: Bastian Fröhlig Haseldorfer Hafen Anwohner genervt von fliegenden Händlern, Wildcampern und deren Müll Von Bastian Fröhlig | 19.08.2022, 15:01 Uhr

Die Haseldorfer Politik will sich der Situation am Hafen annehmen. Dort bieten an den Wochenenden fliegende Händler ihre Waren feil und immer mehr Camper nutzen den Parkplatz zum Übernachten – illegal.