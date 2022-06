Die Feuerwehrleute rüsten sich mit Atemschutz aus. FOTO: Klaus Plath up-down up-down Feuerwehr Uetersen im Einsatz Am alten Sportplatz: Mann nimmt Gasgeruch in seiner Wohnung wahr Von Klaus Plath | 28.06.2022, 20:16 Uhr

Gasgeruch in einer Wohnung. Dieses Einsatzstichwort führte die Freiwillige Feuerwehr Uetersen am Dienstagabend an die Straße alter Sportplatz. Die Lage stellte sich aber ganz anders dar.