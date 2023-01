Zeitzeugin Marianne Wilke (93) aus Wedel liest in Erich Kästerns „Pünktchen und Anton“. 1933 musste es wegen der Zensur der Nazis auch aus dem Regal der Stadtbücherei Wedel genommen werden. Foto: Kristina Sagowski up-down up-down Am 27. Januar in der Stadtbücherei Als die Nazis Bücher verbrannten: Wedel gedenkt Opfer der NS-Zeit Von Kristina Sagowski | 24.01.2023, 09:00 Uhr

An die Bücherverbrennung im Jahr 1933 wird unter dem Titel „Wieso die Nazis Angst vor Pünktchen und Anton hatten” am 27. Januar in der Stadtbücherei Wedel erinnert und zur Wachsamkeit gemahnt.