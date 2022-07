Seit Jahrzehnten kämpft die Altstadtschule in Wedel gegen Feuchtigkeit in den Räumen im Souterrain. FOTO: Inge Jacobshagen up-down up-down Altstadtschule Wedel Trockenlegung im Plan: Räume für Erstklässler werden wohl fertig Von Inge Jacobshagen | 05.07.2022, 16:00 Uhr

Der Ansturm auf die Grundschulen in Wedel ist in diesem Jahr besonders groß. Doch den Schulen fehlt Platz. In der Altstadtschule muss die Sanierung feuchter Fachräume im Souterrain klappen.