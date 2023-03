In der Gruppenpraxis Rosengarten war eine Dame im feststeckenden Aufzug eingeschlossen. Da die Verständigung mit der Seniorin schwierig war, mussten die Einsatzkräfte zunächst von Schlimmerem ausgehen. Foto: Oliver Gabriel up-down up-down Feuerwehr rückt aus Einsätze in Wedel: Alarme in Wedels Ärztehaus, Industriegebiet und Gymnasium Von Oliver Gabriel | 22.03.2023, 18:00 Uhr

Erst ein eingedrückter Auslöser der Brandmeldeanlage im Johann-Rist-Gymnasium, dann Gasaustritt und eine Dame, die in der Gruppenpraxis Rosengarten im Fahrstuhl eingeschlossen ist: Mächtig was los für Wedels Feuerwehr am Mittwochmittag.