Martin Verg liest in der Stadtbücherei aus seinem Buch „Was macht die Eintagsfliege morgen?“ Foto: Eva Pradel up-down up-down Kooperation mit dem Land Ferienkinder aus Uetersen werden kreativ: Leseclub lockt in die Stadtbücherei Von Klaus Plath | 12.07.2023, 08:00 Uhr

Was tun während der sechswöchigen Sommerferien? Die Stadtbücherei Uetersen möchte den Kindern helfen. Jungen und Mädchen bis zur 8. Klassenstufe sollen hinsichtlich ihrer Lesekompetenz gefördert werden. Und das ist mit der Ferienlesekarte möglich. Diese gibt es jetzt in der Bücherei an der Berliner Straße.