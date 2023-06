Nach Erhöhung der Alarmstufe auf „Menschenleben in Gefahr“ war die Freiwillige Feuerwehr Wedel mit insgesamt acht Fahrzeugen zum Einsatzort ausgerückt. Foto: Oliver Gabriel up-down up-down Einsatzort Gröner Born Akkus fangen Feuer in Einfamilienhaus in Wedel Von Oliver Gabriel | 21.06.2023, 16:36 Uhr

„Feuer, Menschenleben in Gefahr“ hieß es am frühen Mittwochnachmittag in Wedel: An der Straße Gröner Born waren Akkus in einem Einfamilienhaus in Flammen aufgegangen. Zwei Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasinhalation vom Rettungsdienst behandelt.