Das Akkordeonensemble Tastenzauber mit Schlagzeuger Gerhard Ehlert (hinten links). Foto: Jürgen Knaack Konzert mit „Tastenzauber" Virtuose Akkordeonmusik in der Stadthalle Uetersen Von Klaus Plath | 10.11.2022, 16:00 Uhr

Virtuose Akkordeonmusik ist am Sonnabend (12. November) in Uetersen zu hören, wenn das Akkordeonensemble Tastenzauber in der Stadthalle loslegt.