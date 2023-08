Die aufgebrachte Nachbarschaft vor dem Uetersener Rathaus. Um ihre Forderung deutlich zu machen, haben alle eine Petition unterzeichnet. Foto: Klaus Plath up-down up-down Welpen quieken und jaulen Ärger um Hundegebell in Uetersen – Nachbarn reichen Petition bei der Stadt ein Von Klaus Plath | 29.07.2023, 06:00 Uhr | Update vor 20 Min.

Eine ganze Nachbarschaft in Uetersen ist sauer – und zwar wegen Hundegebells. Das haben die Anwohner jetzt in Form einer Petition deutlich gemacht. Das Ordnungsamt soll das ständige Gebell in einer Hundezucht nun stoppen.