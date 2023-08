Ein Tag mit ganz viel Action Sparten zeigen, was sie können: TSV Uetersen wird 125 Jahre alt Von Klaus Plath | 24.08.2023, 11:00 Uhr Lisa Brinke aus Heidgraben trainiert beim TSV Uetersen, dem sie auch weiter angehört. Sie turnt aber auch in der Bundesliga. Und dort für den SV Großhansdorf. Foto: Klaus Plath up-down up-down

125 Jahre alt wird der ZSV Uetersen in diesem Jahr. Und der Geburtstag soll gefeiert werden. Aus diesem Anlass wird in die Sporthalle am LMG nach Uetersen eingeladen.