Zum 1. Mal werden Schüler bedacht Für ihr Buch „100 Jahre LMG“: Uetersener Gymnasiasten erhalten wertvollen Preis Von Klaus Plath | 11.09.2023, 07:00 Uhr Die Schüler Julina Klett (von links), Mia Brito, Muriel Jaworski, Sarah Ossenbrüggen, Moritz Brüggmann, Eva Lindner und Sönke Zankel (Lehrer) haben den Preis in Empfang genommen. Foto: LMG Uetersen up-down up-down

Die Leistung der Schüler des Geschichtsprofils am Ludwig-Meyn-Gymnasium Uetersen, die sich intensiv mit der Vergangenheit an ihrer 100 Jahre alten Schule beschäftigt und diese in Buchform präsentierten haben, ist jetzt ausgezeichnet worden. Der Preis lässt aufhorchen.