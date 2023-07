Uetersens Bürgervorsteher Baris Karabacak gratuliert Annelies Vetterle zu ihrem 100. Geburtstag. Eine Urkunde für die Jubilarin gab es von der Stadt Uetersen. Foto: Klaus Plath up-down up-down Jubeltag im Kreise der Familie Eine der ältesten Bürger von Uetersen: Annelies Vetterle feiert ihren 100. Geburtstag Von Klaus Plath | 12.07.2023, 06:00 Uhr

Annelies Vetterle aus Uetersen ist am 11. Juli 100 Jahre alt geworden. Ihren Altersruhesitz hat sie in Uetersen gefunden. Vor elf Jahren war sie von Augsburg in die Rosenstadt gezogen.