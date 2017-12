Zwei Feiern mit guter Unterhaltung

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Zweimal etwa 80 Senioren, beide Male sowohl vom Pastor wie auch vom Bürgermeister eingeladen und sowohl im Jägerkrug Hohenhorst wie auch im Haseldorfer Hof reichlich mit Kaffee und Kuchen versorgt. Soweit ähnelten sich die Weihnachtsfeiern für die über 70-Jährigen in den beiden Dörfern. In beiden Festsälen wurde zudem Unterhaltung vom Feinsten geboten.

Dabei waren die Programme aber recht unterschiedlich. Im Haselauer Jägerkrug war der Höhepunkt des Nachmittags ein Theaterstück, von Jugendlichen aus Neuendeich erdacht, von Barbara Jürgens und Kristina Koopmann inszeniert und von Schulkindern der dritten und vierten Klasse aufgeführt. Die Sprache war jugendlich frisch: „Oh, Schitt“, entfuhr es der Fee, als sie merkte, dass die Weihnachtsgeschenke nicht rechtzeitig zum Fest fertig würden. Aber dann halfen Kinder aus, die sich im Wald verirrt hatten. Eigentlich hätten sie lieber gegoogelt, doch so tief im Wald gab es kein WLAN.

Danach brachte Gerd Richert seine „jungen Platten“ auf die Bühne, Kantor Michael Horn-Antoni animierte vom Klavier aus immer wieder zum Liedersingen, Pastor Andreas-Michael Petersen hatte besinnliche Adventsgedanken parat. Bei seinen Dankesworten an die Helfer musste Bürgermeister Rolf Herrmann (CDU) ziemlich viele Namen aufzählen.

Dankbar für die vielen helfenden Hände waren auch Bürgermeister Uwe Schölermann (CDU) und Pastor Helmut Nagel in Haseldorf. Heiner Koopmann bekam ein besonderes Lob. Er war wieder einmal ehrenamtlich als „Fahrdienst“ für die Senioren im Einsatz. Unter anderem hatte er aus dem Pflegeheim Marschhus eine große Gruppe zur Feier transportiert. Die Stimmen der Haseldorfer Liedertafel unter Leitung von Mitsuhiro Ikenoya füllten den Saal mit weihnachtlichen Klängen. Einer der Sänger, Reinhart Ernst, entpuppte sich auch als geistesgegenwärtiger Moderator. So gelang es ihm mit Witz und Humor, eine längere Pause zu überbrücken. Die war entstanden, weil ein Sänger irgendwo im Stau steckte. Ohne ihn konnte das nächste Lied aber nicht angestimmt werden, etwas ganz Modernes, das die Herren erst kürzlich mit viel Mühe einstudiert hatten, wie Ernst seinen Zuhörern erläuterte.

Pastor Nagel meinte nach einem Blick in die Runde: „In den 60er Jahren waren Sie alle doch recht jung.“ Und dann prüfte er mit amüsanten Quizfragen, was in den Gedächtnissen aus der damaligen Zeit hängen geblieben war.