Zum Mord ein Glas guten Weins

Zahlreiche Fans verfolgten das Heimspiel der aus Wedel stammenden Autorin Kirsten Wulf in der Stadtbücherei

von shz.de

29. März 2018, 16:00 Uhr

„Vino mortale“ ist schon der dritte Krimi aus der Feder von Kirsten Wulf. Kein Wunder, dass ihre erste Lesung in der Stadtbücherei Wedel auch viele ihrer Fans anzog. Eine Bewunderin war Christiane Prochnow-Seidel, ehemalige Schulkameradin der in Wedel aufgewachsenen Autorin. „Vino mortale“ habe sie vom Hocker gerissen, begeisterte sie sich. Deshalb habe sie gemeinsam mit dem Buchhaus Steyer die nötigen Kontakte geknüpft und Wulf, die inzwischen in Italien zu Hause ist, damit den Weg in die Stadtbücherei geebnet.

Manche Fans hatten sogar schon Wulfs allerneuestes Buch, den Roman „Sommer unseres Lebens“, gelesen. Für andere Teilnehmer an der Lesung war die Autorin dagegen noch eine Unbekannte. Und so engagierte sich das Publikum bereits in einem angeregten Meinungs- und Informationsaustausch, ehe Bücherei-Chefin Andrea Koehn zum Mikrofon griff und den Leseabend eröffnete. Dann hatte Wulf das Wort.



Polizeimeldungen als Inspiration





Zur Schriftstellerin sei sie über ihren Beruf als Journalistin gekommen, erzählte sie. Denn nach dem Umzug in den südlichsten Zipfel Italiens, wohin sie ihrem Mann gefolgt war, und mit zwei kleinen Kindern im Haus, musste sie sich eine eher häusliche Tätigkeit suchen. Ihre Lösung: Bücher schreiben. Die Polizeiberichte in der Lokalzeitung gaben ihr genügend Anregungen für ihre Krimis. Los ging es mit „Aller Anfang ist Apulien“.

„In einen Krimi kann man viel über Land und Leute packen“, lobte Wulf ihr literarisches Genre. Und genau das demonstrierte sie dann auch in der Stadtbücherei, noch dazu mit temperamentvoller süditalienischer Gestik, während sie die dramatischen Geschehnisse beim Weinseminar in einem fürstlichen Gut schilderte, eingebettet in mediterrane Lebensfreude und vorangetrieben von der schnell aufbrausenden Natur der Einheimischen. Ein hochnäsiger Weinkritiker aus Paris bringt die stolzen Lokalpatrioten mit herablassenden Kommentaren in Rage. Seine Leiche wird einige Zeit später zwischen Fässern aus französischer Eiche gefunden.

Genau an der Stelle war Pause. Michael Koehn stand bereit, „Primitivo“ auszuschenken, den bekanntesten Wein des Krimi-Schauplatzes. Nicht minder umlagert als seine improvisierte Bar war der Büchertisch, an dem der Büchereileiterin Wulfs Werke praktisch aus der Hand gerissen wurden. Ganz offensichtlich hatte die Autorin an diesem Abend viele neue Fans hinzugewonnen.