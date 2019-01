Zum Abschied Herzensstücke

Wolfgang Anton hört beim Ensemble Canto D’ Amore auf / Letztes Konzert am Sonntag, 13. Januar, in der Moorreger St.-Michael-Kirche

09. Januar 2019, 16:00 Uhr

Ein Hauch von Wehmut liegt in der Stimme, wenn Doritha Schwier über das anstehende Konzert spricht. Am Sonntag, 13. Januar, wird die Moorreger Sopranistin von ihrem langjährigen musikalischen Weggefährten Abschied nehmen. Wolfgang Anton, mit dem sie seit 2000 das Herzstück des Ensembles Canto D’Amore bildet, wird sich daraus zurückziehen. Der 86 Jahre alte Musiker, der fast vier Jahrzehnte lang der Philharmonie Hamburg angehörte, will sich künftig auf andere Projekte konzentrieren.

Für das 13. Konzert in der Moorreger St.-Michael-Kirche an der Kirchenstraße haben sich Anton und Schwier einen passenden Titel ausgesucht. Unter dem Motto „Herzensstücke“ wird ein buntes Programm geistlicher und Weltlicher Musik präsentiert. Unterstützt werden die beiden von Bariton Christoph Clausen (Foto, oben) und Pianistin Ritsuko Riedl (Foto). Die drei Musiker werden künftig ohne Anton weitermachen. Auf die Frage, warum er aufhört, antwortet Anton keck: „Warum nicht?“, und lässt dabei lebensfroh seine blauen Augen blitzen. Die Musik hat ihn jung gehalten, keine Frage. Und so hat der Mann, der nicht nur wunderbar Bratsche, Quinton, Viola d’amore, Viola Pomposa und Paukenlade spielen kann und sich zudem so manches Instrument selbst gebaut hat, natürlich noch Zukunftspläne. Auch wenn der Zahn der Zeit an seinem Körper nagt, wie das in diesem gesegneten Alter eben so ist, räumt er ein. „Die Leute sollen sagen ‚Schade, dass er geht.‘ Das ist besser, als wenn sie sagen ‚Gott sei Dank geht er.‘“, sagt Anton und lacht herzlich.

Mit Schwier hat der Heistmer auch weiterhin Pläne. „Wenn ich komponiere, denke ich immer an Doritha“, gesteht Anton. Er war es, der die damals 50-Jährige entdeckte. „Ich wollte immer eine Sopranistin haben, die mein Zeug singt“, erklärt er. Als Anton Schwier, die den gemischten Chor Cantate Appen / Moorrege mit gegründet hat, bei einer gemeinsamen Probe mit seiner inzwischen verstorbenen Frau Maja hörte, ermutigte er sie zu einer professionellen Gesangsausbildung. Seitdem singt sie seine Kompositionen, die auf ihre Stärken und Schwächen abgestimmt sind. Derzeit arbeiten sie an einer Aufführung seines Balletts „Die Heinzelmännchen“. Und 2020 soll es Konzerte im lettischen Riga anlässlich des Treffens der Internationalen Viola d’amore Society geben.

Am Sonntag wird Anton zwölf Variationen über „Tochter Zion“ für Viola Pomposa und Klavier von Ludwig van Beethoven sowie das von ihm getextete und komponierte Stück „Die drei Heiligen Könige“ präsentierten. Schwier und Clausen singen unter anderem gemeinsam von Riedl am Klavier begleitet ein Duett aus dem Figaro von Mozart. Das Konzert beginnt um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei. Es werden aber Spenden erbeten.