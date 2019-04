Zum 10. Mal: Tag zu Ehren der Vögel

28. April: Kiebitzfest rund um die Vogelstation

von Inge Jacobshagen

16. April 2019, 16:00 Uhr

Wedel | Auch zum Jubiläum, zur zehnten Auflage des Kiebitzfests, und obwohl die Stadt, um den Vogel anzulocken, Flächen extra vernässt und gemolcht hat, mag sich der Bodenbrüter im Wedeler Autal nicht ansiedeln. Kiebitze seien dort zwar zwischengelandet, erklärt Marco Sommerfeld vom Hamburger Nabu. Doch dort zu brüten, dazu habe sich bisher kein Pärchen entschieden. Dass das so ist, sagt dem Leiter der Carl-Zeiss-Vogelstation eine Plattform, auf der Vogelkundler ihre Beobachtungen eintragen.

Wohler fühlen sich die Vögel dagegen weiter westlich, in der Wedeler Marsch. Der Kiebitz braucht offene Flächen mit feuchten Bereichen und Kurzrasigkeit, erläutert Sommerfeld. Bedingungen, die er an den Uferbereichen der Elbe findet. Etwa 40 Paare konnten im vergangenen Jahr in der Wedeler Marsch gezählt werden, weiß der Ornithologe. Wieviele es in diesem Jahr sind, kann Sommerfeld noch nicht sagen, vermutlich eine ähnliche Anzahl, schätzt er. Kiebitze beginnen früh im Jahr, bereits Anfang April, mit der Nachwuchsarbeit. Die Gelege zählen durchschnittlich vier Eier. Ab dem 20. April können die ersten Jungen schon schlüpfen, erklärt der Naturschützer. Weil zu der Zeit in der Landwirtschaft Bodenbearbeitungsmaßnahmen noch in vollem Gange sind, sind die Jungen im Nest auf dem Boden besonders gefährdet.

Das traditionelle Kiebitzfest rund um die Carl Zeiss Vogelstation, das in diesem Jahr für Sonntag, 28. April, an die Kleientnahmestelle neben Fehrmannssand einlädt, will den Besuchern die reiche und bunte Vogelwelt der Elbmarsch nahebringen. Den Kiebitz wählten die Veranstalter vor zehn Jahren zum Namensgeber des Aktionstags aus, weil er ein typischer Brutvogel der Marsch ist, seine frühen Balzflüge bereits im April beobachtet werden können, viele Menschen ihn noch aus früheren Zeiten mit breitem Vorkommen kennen und überhaupt, weil er ein echter Sympathieträger ist, zählt Sommerfeldt auf.



Vogelstimmen-Imitator Uwe Westphal kommt





Zur zehnten Auflage gibt’s wieder jede Menge Spiel und Spaß sowie Aktionen, Tipps und Informationen rund um die Welt der gefiederten Flugkünstler an der Vogelstation und in der Region. Vom Nabu-Projekt „Sympathieträger Kiebitz“ gibt es ebenso detaillierte Infos wie von der Fachgruppe Ornithologie, dem Young Birders Club, dem Regionalpark Wedeler Au und dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club (ADFC) Wedel. Eine Kiebitz-Olympiade für große und kleine Teilnehmer lockt mit jeder Menge Preisen. Hauptattraktion ist ein Fernglas, das es zu gewinnen gibt.

Gleich mehrere Vogel-Führungen auch ins Umland sind geplant. Sie starten um 11, 13 und 15 Uhr von der Station aus. Die extra Führungen für Kinder, die um 12 und 14 Uhr beginnen, werden von der Jugendorganisation des Nabu organisiert und ausgestaltet. Heiner Hofmann zeigt Bilder mit Vogelmotiven, Lisa Wenzel ist mit Blumenkarten vor Ort und bei Jürgen Pieplow können Interessierte nicht nur seine selbst gezeichneten Schatzkarten erwerben, sondern sich auch viele Tipps fürs passende Radtourenziel zeigen lassen. Wer seinen Garten auf Vordermann bringen will, findet eine Auswahl an Stauden, die der Nabu-Naturgarten anbietet. Außerdem steht die Firma Carl Zeiss Sports Optics bereit, um Beratung fürs richtige Fernglas zu liefern.

Nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene können sich an Natur-Experimenten versuchen, ein Schminktisch wartet auf die kleinen Besucher und eine Tombola hält diesmal ganz besondere Gewinne bereit: nämlich Strandgut, das die Nabu-Gruppe Pagensand aufgespürt hat. Zum Zehnjährigen hat sich zudem ein ganz besonderer Gast angekündigt. Uwe Westphal, der Vogelstimmen-Imitator aus Seevetal, bekannt durch Auftritte in Funk und Fernsehen, zum Beispiel bei Günter Jauch, führt in der Station Kostproben seines Talents vor.