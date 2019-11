Zukunftsfahrplan fürs Wildgehege

Bezirksversammlung Altona beschließt Gutachten / Gehege und Parkplatz sollen nicht vergrößert werden und öffentlich bleiben

von Oliver Gabriel

04. November 2019, 16:00 Uhr

Hamburg-Rissen | Behutsame Entwicklung des Wildgeheges Klövensteen in den gegebenen Dimensionen statt Expansion: Auf Antrag der Grünen und mit Unterstützung der Linken hat die Bezirksversammlung diese Marschrichtung für das beliebte Naturerlebnisgebiet im Hamburger Westen auf den Weg gebracht. Laut Beschlusslage soll ein Gutachten Optionen für das Gehege beleuchten und Vorschläge inklusive Planskizzen liefern. Wichtige Parameter dabei: Gehege und Parkplatz sollen öffentlich, frei zugänglich und kostenfrei bleiben und in ihren Grundflächen nicht vergrößert werden. Ferner sollen keine weiteren Tierarten aufgenommen werden und der Schutz des Natur rund ums Gehege Priorität haben.

„Wir greifen in unserem Antrag die Forderungen der Bürgerinitiative ‚Klövensteensollleben‘ auf und gehen erste Schritte, diese auch umzusetzen“, so Eva Botzenhart, Grünen-Mitglied der Bezirksversammlung Altona, in einer Presseerklärung ihrer Fraktion zu dem Beschluss. Die Erstellung eines Gutachtens helfe, objektiv zu beurteilen, was im Wildgehege fachlich notwendig und finanziell möglich sei. „Auf dieser Grundlage können wir anschließend die Bürgerinnen und Bürger beteiligen und herausfinden, was davon wirklich gewollt ist. Danach machen wir uns auf den Weg, die nötigen finanziellen Mittel zu besorgen. Und dann haben wir die verunglückte Klövensteen-Kuh endlich vom Eis. Zeit wird es“, so Botzenhart.

Die Grünen-Politikerin erinnert daran, dass die Bezirksversammlung Altona Mitte 2018 geschlossen dem Bürgerbegehren „Klövensteen soll leben – stoppt den Masterplan für einen Wildtierzoo“ beigetreten war. Damit sei die Politik dem Wunsch vieler Bürger gefolgt, eine expansive Entwicklung des Wildgeheges hin zu einem Freizeitpark abzulehnen. Ziel der Bürgerinitiative ist dagegen eine behutsame Sanierung mit aktiver Bürgerbeteiligung, die laut Grünen mit der Bezirksamtsentscheidung nun auf den Weg gebracht ist.

Laut Grünen-Antrag soll eine Entwicklungsplanung für das nächste Jahrzehnt zum Ziel haben, „das Gehege finanziell nachhaltig zu betreiben, Natur und Tiere zu respektieren und den einmaligen Charakter und ökologischen Wert des Naturraums Klövensteen zu wahren.“ Der laufende Betrieb müsse finanziell möglich sein, ohne dass das Wildgehege Einnahmen dafür aus Verkäufen, Vermietungen und Veranstaltungen erwirtschaften muss und ohne dass die Betriebskosten des Geheges für den Bezirk Altona eine nicht zu stemmende Belastung sind, so die Forderung aus dem Antragstext.