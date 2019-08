Zoff um Sparkassen-Achtstöcker

Grüne: Planungsausschuss soll sich mit Wettbewerbsergebnissen befassen / CDU: „Vertrauen und Ehrlichkeit sind für Sie Fremdwörter“

von Oliver Gabriel

19. August 2019, 16:00 Uhr

Wedel | Zoff um den von der Stadtsparkasse geplanten Neubau eines Wohn- und Gewerbegebäudes an der Doppeleiche. Wie bereits im Planungsausschuss angeklungen war, pochen die Grünen auf mehr Informationen und Beteiligung in Sachen Ergebnisse und Umsetzung des Siegerentwurfs, der aus einem Realisierungswettbewerb hervorgegangen ist. Ein Ansinnen, das die Verwaltung dahingehend interpretiert, dass die Fraktion den Wettbewerb infragestellt, wie Bauamtschefin Gisela Sinz Montagabend im Haupt- und Finanzausschuss verdeutlichte. Vor allem von der CDU gab’s teils harsche Kritik am Grünen-Vorstoß. Und auch Stadtsparkassen-Vorstandschef Marc Cybulski als Investoren-Vertreter zeigte sich wenig amüsiert.

Grünen-Fraktionschef Olaf Wuttke hatte aufgrund eines „grundsätzlichen Missverständnisses“ eine Anfrage seiner Fraktion aus dem Planungsausschuss noch einmal präzisiert. Die Grünen seien weder gegen den Siegerentwurf, noch würden sie einen anderen der übrigen drei Preisträger favorisieren. Um sich jedoch eine fundierte Meinung über Vor- und Nachteile der eingereichten Entwürfe zu bilden, müsse man die zweit- bis viertplatzierten im gleichen detaillreichen Ausmaß wie den jüngst vorgestellten Sieger kennen, so Wuttke. Seine Anfrage zielte vor allem auf Rechtsgrundlagen für Art und Umfang der erfolgten Information und der Befassung der Gremien mit den Entwürfen.

Darunter war auch die Frage, ob es eine rechtlich bindende Verpflichtung gebe, dass die politischen Gremien dem Jury-Votum im weiteren Verfahren folgen müssten, es nicht abändern oder sogar auf Basis beispielsweise des zweitplatzierten Entwurfs weiterplanen dürfen. Dass für ihn die Antwort Nein lautet, machte Wuttke während der teils hitzigen Diskussion deutlich. Eine Diskussion, für die Planungsausschusschef Kay Burmester (CDU) kein Verständnis hatte. „Vertrauen und Ehrlichkeit sind für Sie Fremdwörter“, platzte es es aus ihm Richtung Wuttke heraus. Burmesters Amtsvorgänger und Parteifreund Michael Schernikau sekundierte: „Sie zündeln hier mit der politischen Glaubwürdigkeit. Wir haben dem Investor einen Wettbewerb auferlegt, und Sie sagen nun, Sie wollen sich nicht daran binden“, verdeutlichte Schernikau sein Unverständnis für Wuttkes Position.

Dies teilte auch Cybulski. Die Sparkasse habe sich schwergetan mit dem Wettbewerb, bei dem sie selbst nur zwei von sechs Stimmen hatte. „Am Ende waren wir aber begeistert. Es war für uns extrem wertvoll, weil das Vorhaben in all seinen Facetten betrachtet wurde“, so der Vorstandsvorsitzende. „Wir haben dem Wettbewerb zugestimmt, weil wir gesagt haben: Für uns als Investor hat das verbindlichen Charakter. Diese Verbindlichkeit wünschen wir uns auch von Ihnen“, so Cybulski merklich angefressen ob der Grünen-Position. „So werden Sie von unserer Seite nicht mehr viele Wettbewerbe erleben, bei denen wir 200 000 Euro raustun“, sagte Cybulski. Als Investor sei die Stadtsparkasse an diese Stelle nicht bereit, noch mehr Geld auszugeben. „Wir werden keine weiteren Schritte unternehmen, wenn wir keine Verlässlichkeit bekommen.“ SPD-Fraktionsvorsitzende Sophia Jacobs-Emeis, die als gewählte politische Vertreterin selbst in der Preisgerichtssitzung saß, stellte klar: „Ich möchte die Ergebnisse nicht noch einmal im Planungsausschuss diskutieren – weil es keine Konsequenzen hat.“ Angesichts der Debatte wünsche sie sich, sie hätte auf ihren Jury-Sitz verzichtet, so die Sozialdemokratin. „Vielleicht hätten wir diese Diskussion ja gar nicht, wenn Sie, Herr Wuttke, dringesessen hätten“, mutmaßte Jacobs-Emeis.

Bürgermeister Niels Schmidt beantwortete einen Großteil der Grünen-Anfrage indes bereits in der Sitzung. Es gebe keine rechtliche Vorschrift, dass der Planungsausschuss sich nicht mit dem Wettbewerb befassen könne. „Was aber nicht geht, ist, dass Sie das Ergebnis revidieren“, so Schmidt. „Sonst hätten Sie ein anderes Verfahren beschließen müssen.“ Der Verwaltungschef wies zudem darauf hin, dass die Politik über das notwendige B-Plan-Verfahren sehr wohl noch mit der Umsetzung befasst ist. „Theoretisch haben Sie da ja noch die Möglichkeit, nicht zuzustimmen“, so Schmidt – auch wenn das nicht üblich sei.

Wie berichtet, haben sich die Architekten Stefanie Ammann Fusi und Paolo Fusi, der auch als Professor an der Hafencity Universität Hamburg tätig ist, mit ihrem Entwurf eines achtstöckigen Wohn- und Geschäftsgebäudes, das die stillgelegte Filiale an der Doppeleiche ersetzen soll, durchgesetzt. Insgesamt 30 Wohnungen sollen entstehen, ein Drittel davon mit öffentlichen Fördermitteln. Dem dafür notwendigen Grundstücksverkauf seitens der Stadt stimmte der Ausschuss im nichtöffentlichen Sitzungsteil mehrheitlich zu. Die endgültige Entscheidung fällt der Rat.