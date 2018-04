Zoff um Amtshaus: Information fehlt

Michael Rahn (FW) beklagt mangelnde Transparenz auch für Stellenplan

von shz.de

25. April 2018, 16:00 Uhr

Die Schlacht um die Umsiedlung der Verwaltung des Amts Geest und Marsch Südholstein (Gums) geht hinter den Kulissen ungebremst weiter. Wenige Tage vor der Kommunalwahl am 6. Mai sollen morgen während der Sitzung des Amtsausschusses im nichtöffentlichen Teil Nägel mit Köpfen gemacht werden. Nun meldet sich abermals Michael Rahn aus Hetlingen zu Wort. Der Fraktionschef der Freien Wahlgemeinschaft (FW) ist im Gegensatz zu Bürgermeisterin Monika Riekhof (CDU) ein erklärter Gegner einer Anmietung eines Amtsrathauses, das von der Raiffeisenbank Elbmarsch in Heist auf dem ehemaligen Gelände der Gärtnerein Rieprich gebaut werden soll (unsere Zeitung berichtete). In einem Brief hat er sich an seine Amtsausschusskollegen, Amtsvorsteher Walter Rißler (CDU), der auch Bürgermeister von Holm ist und nicht wieder bei der Kommunalwahl antritt, und Amtsdirektor Rainer Jürgensen gewandt. Auch das Thema Stellenplanerhöhung spricht er an. In dem Schreiben heißt es: „60 Stunden vor zwei wegweisenden Entscheidungen des Amtsausschusses stehen keine tiefergehenden Informationen zur Verfügung, die mir und Ihnen dabei helfen, eine richtige Entscheidung zu treffen.“ Für eine vernünftige Entscheidung gehöre es sich, eine Vorlage zu präsentieren, in der die Stellenplanerhöhung dezidiert erklärt werde. Zum anderen gehe es um eine „verbindliche Absichtserklärung für den Abschluss eines Mietvertrags“, der allerdings nicht in der öffentlich zugänglichen Einladung auftaucht. „Wie soll ich über etwas entscheiden, das mehr als eine Generation lang die Bürger in unserem Amtsbereich belastet, ohn e auch nur eine verbindliche Unterlage dafür in der Hand zu haben?“ fragt Rahn. Er werde für eine „so fahrlässige Entscheidung nicht stimmen“, kündigt er an.