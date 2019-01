Zeit und Geld verschwendet

Holmer Messebauunternehmen Preuss will eine Überdachung installieren / Bauantrag September 2017 gestellt / Kosten explodieren

von shz.de

19. Januar 2019, 16:00 Uhr

Die Wirtschaft brummt. Das merkt auch das Team der Preuss Messe Baugesellschaft. Damit das Auftragsbuch bei dem weltweit agierenden Holmer Unternehmen auch weiterhin gut gefüllt bleiben kann, soll an das Firmengebäude im Lehmweg der Anbau eines Überdachs zur Lkw-Beladung erfolgen. Also quasi ein großes Carport. Doch so schnell, wie es sich die Messebauer dachten und erhofften, geht die Umsetzung nicht. Und auch die Kosten explodieren.

Firmenchef Peter Preuss schüttelt über die Vorgänge nur mit dem Kopf. Und auch sein Bauleiter Jürgen Schumann, der vier Jahrzehnte Erfahrung hat, wundert sich nur noch. „Wir haben ursprünglich 150 000 Euro kalkuliert, jetzt sind wir bei 265 000 Euro“, erläutert Preuss. Im Sommer 2017 entwickelten die Messe-Profis die Idee, den firmeneigenen Vorplatz am Lehmweg zu überdachen. Das Team hat zwei Hauptzeiten: im März und April, sowie in den Monaten September, Oktober und November. „Da gibt es massive Überlappungen“, sagt Ulrike Thomsen, die für Marketing und Vertriebsmanagement zuständig ist. Auf der Internorga beispielsweise, der Leitmesse für Gastronomie, stehen bis zu zehn Stände aus der Holmer Ideenschmiede, ebenso bei der Aircraft Interiors Expo, der führenden internationalen Ausstellung rund um Flugzeuginnenausstattung. Da gibt es dann, bei aller Pfiffigkeit in Sachen Planung, Engpässe mit der Lagerung. Fertige Stände warten auf Abholung, Rückläufer trudeln ein. „Wir können uns nicht immer auf gutes Wetter verlassen“, sagt Thomsen. Bei Preuss wird nachhaltig gedacht, nicht nur der Ökonomie wegen. Materialverschwendung ist verpönt.

Der Bauantrag für die Überdachung mit Schiebetüren ging im September 2017 raus. Es gab eine Begehung mit dem damaligen Bürgermeister Walter Rißler (CDU), dessen Vize, dem heute amtierenden Bürgermeister Uwe Hüttner (CDU) und natürlich Vertretern des Bauamts. Da es sich um ein Mischgebiet handelt, in dem Preuss angesiedelt ist, wurden keine Probleme gesehen. Ein sogenannter kleiner Bauantrag wurde gestellt, da die geplante Fläche nur etwa 600 Quadratmeter beträgt. Alles schien ganz einfach. Preuss: „Die Auflagen kamen hinterher.“

Nach der bisherigen Regelung greifen die Bestimmungen für Sonderbauten erst bei 1800 Quadratmetern, erläutert Bauleiter Schumann. Doch der Kreis stellte sich quer. „Die stuften uns als Sonderbau ein, das hätte nicht nötig getan“, beklagt Schumann. „Sie rechneten einfach die Bestandsfläche mit ein, statt nur die Überdachung zu sehen.“ Auch Preuss ist darüber verärgert: „Unsere Halle steht doch schon seit 32 Jahren.“

Der Einsatz eines Prüfstatikers war notwendig. Alles wurde neu aufgerollt, und zwar für den gesamten Betrieb, Überprüfung von Parkplätzen und Toiletten inklusive. Preuss: „Dabei wollen wir doch nur eine Überdachung bauen.“ Damit nicht genug. Auch ein Lärmschutzgutachten wurde gefordert. Wartezeit: zwei Monate. Kosten: 8000 Euro. „Wenn unser Gabelstabler eine Kiste anhebt, ist das doch viel leiser als der donnernde Verkehr am Lehmweg“, sagt Preuss kopfschüttelnd.

Anfang November 2018 kam dann endlich die ersehnte Baugenehmigung. Die beinhaltet übrigens auch, dass eine 2,3 Meter hohe und 70 Meter lange Lärmschutzwand aufgestellt werden muss. Dafür muss die grüne Einfriedung weichen. Denn die Halle der Holmer Messebauer verbirgt sich bisher hinter einer 40 Jahre alten, 50 Meter langen und 2,80 Meter hohen Thujahecke. „Die schluckt doch viel mehr Schall und sieht auch schöner aus“, sagt Preuss resigniert.