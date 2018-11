Zeit für Begegnungen

von Oliver Gabriel

15. November 2018, 18:37 Uhr

Das Wedeler Willkommens-Café in der Höbüschentwiete 11 öffnet nach wie vor jeden Dienstag seine Türen. Zwischen 15 und 17.30 Uhr sind Wedeler und Flüchtlinge eingeladen, bei Kaffee, Tee und Kuchen ins Gespräch zu kommen. Gäste können ebenso Zeitung lesen, sich am Billardtisch versuchen oder es sich einfach mal gut gehen lassen. Für Kinder und jeden, der Lust hat, stehen Spiele bereit. Informationen gibt Ansprechpartnerin Heike Brinkop unter Telefon (0 41 03) 91 87 12. An sie können sich auch diejenigen wenden, die Lust und Zeit haben, dem Willkommens-Café-Team unterstützend unter die Arme zu greifen.