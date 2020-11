ZUR PERSON : Yasmina Filali

Avatar_shz von pac

06. November 2020, 13:23 Uhr

Die Schauspielerin und Bloggerin Yasmina Filali wurde am 3. September 1974 als Tochter einer Marokkanerin und eines Ostfriesen in Paris geboren. Mit 14 Jahren sammelte sie erste Modelerfahrungen, unter anderem modelte sie für Bon Prix und Otto, später arbeitete sie als Model vier Jahre lang im Ausland. Als Schauspielerin wurde sie erstmals 1996 durch ihre Rolle in der Fernsehserie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ bekannt. Mit 29 Jahren lernte sie ihren Mann Thomas Helmer kennen, 2005 wurde geheiratet. 2007 kam Tochter Sam zur Welt, benannt nach Filalis Lieblingsfilm „I#m Sam“, 2010 wurde Sohn Sunny geboren. Mit ihren Kindern und ihrem Mann lebt Yasmina Filali in Hamburg.