Kein Lebenszeichen : Wo ist Markus Schmidt? Feuerwehr Holm sucht nach ihrem vermissten Kameraden

Per Fahrrad machte sich die Wehr am Donnerstag in der Gemeinde auf die Suche.

von Klaus Plath

17. September 2020, 18:06 Uhr

Holm | Seit Montag gilt Markus Schmidt aus Holm (50) als vermisst. Wie die Polizei mitgeteilt hatte, ist er möglicherweise mit einem schwarzen Mountainbike des Herstellers Bergamont unterwegs. Das sind die Anhaltspunkte, die zirka 25 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Holm, dessen Mitglied Schmidt ist, am Donnerstag (17. September) noch einmal verinnerlichten, bevor sie sich zur Personensuche auf ihre Fahrräder schwangen.

Klaus Plath

Nach dem Vermissten abgesucht wurden insbesondere Feldwege im Außenbereich der Gemeinde. Unterstützung erhielten die Holmer von Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wedel, deren Einsatzleitwagen über modernes digitales Kartenmaterial verfügt. Die Suche dauert weiter an.

Die Polizei sucht seit Mittwoch nach Markus Schmidt.

Polizei Wedel

Er ist 1,84 Meter groß und von schlanker Statur. Er trägt eine Brille und hat stark ausgeprägte Geheimratsecken. Zudem dürfte er Schuhe der Marke Skechers tragen. Näheres zur Bekleidung ist nicht bekannt. Markus Schmidt benötigt medizinische Hilfe. Hinweise zum seinem Aufenthaltsort erbittet die Polizei an die 110 oder jede andere Polizeidienststelle.

Der Vermisste wurde letztmals am Montagmorgen in Holm gesehen und ist seitdem spurlos verschwunden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?