Witzig, schlüpfrig und virtuos

Erstmal ergoss SHMF-Intendant Christian Kuhnt jede Menge Schmeicheleien über die Wedeler: So ein fantastisches Publikum! So ein schöner Bootsschuppen! So tolles Wetter! Kernstück seiner Einführung waren dann aber die Dankeschöns an die Wedeler Sponsoren des Schleswig-Holstein Musik Festivals, Stadtsparkasse und Firma Medac. Dann erst machte er die Bühne frei für Bodo Wartke, seines Zeichens Musikkabarettist, Liedermacher und Schauspieler.

Der Schuppen war ausverkauft. Die meisten Besucher waren Fans und kannten den Künstler längst von früheren Begegnungen. Klaus und Marlies Schlünz zum Beispiel. Und sie wurden nicht enttäuscht: „Unterhaltsam wie immer“, so ihr Urteil nach der Show. Pastor Bernd Andresen war mit Familie aus Kummerfeld angereist. Seine Tochter hatte ihn zu dem Ausflug in die Rolandstadt animiert. Auch er genoss den Abend und war froh, gekommen zu sein. Bürgermeister Niels Schmidt amüsierte sich gleich in der vordersten Reihe und setzte mit seiner leuchtend orangefarbenen Hose zum hellblauen Hemd zugleich einen unübersehbaren modischen Akzent.



Viele Kinder unter den Zuschauern

Erstaunlich viele Kinder waren da. Einige kümmerten sich wenig um das Bühnengeschehen und vergnügten sich damit, durch die Gänge zu rennen. Der siebenjährige Rasmus aus Ellerau aber saß konzentriert neben seiner Mutter Lisa Bernhardt und verfolgte Wartkes Darbietungen genauestens. Am Ende fand er es „lustig, aber auch schön“.

Freilich war nicht alles wirklich jugendfrei, was Wartke zum Besten gab. Der Künstler behalf sich damit, die eher schlüpfrigen Storys aus seinem Repertoire in mehreren Versionen vorzutragen, und zwar für unterschiedliche Altersstufen. Die jeweils zu jungen sollten sich die Ohren zuhalten, so sein guter Rat.

Der Musikkabarettist hatte noch ein zweites Mittel parat, prüde Empfindlichkeiten zu schonen. Von pikanten Vokabeln sprach er nur den ersten Buchstaben aus. Das wiederum führte bei manchen Zuhörern zu Verunsicherungen. Eine Besucherin gestand ihren Freundinnen beim Verlassen des Schuppens ganz perplex: „Diese versauten Wörter habe ich gar nicht alle gekannt. Vielleicht bin ich doch eine anständige Frau.“

Womöglich gehörte das aber auch zu den Problemlösungen, die Wartke seinem Publikum versprochen hatte. Probleme hatte er viele im Gepäck: die billige Einfallslosigkeit der modernen Architektur, die spröde Sachlichkeit der deutschen Sprache, selbst wenn es um romantische Gefühle geht, das Leben in einer Wohngemeinschaft und nicht zuletzt die vielen Krisen in der Welt.

Das alles besang er natürlich – mit akzeptabler Stimme. Am Klavier war er zeitweilig geradezu virtuos. Mit der Ukulele konnte er ebenfalls ganz gut umgehen. Außerdem hatte er in der Kabarettistin Melanie Haupt an diesem Abend bei einigen seiner Nummern eine tolle Mitstreiterin dabei. Den Schlussapplaus interpretierte er zu Recht als Einladung zum Wiederkommen.







erstellt am 25.Aug.2017 | 16:00 Uhr