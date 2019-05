Sonderausstellung : Wissen vertiefen: Die Welt der Bienen im Wedeler Stadtmuseum

In der Schau von Imker Alfred Schade über die Bestäuber und Süßstofflieferanten ist ausprobieren erwünscht

von Karl-Heinz Stolzenberg

08. Mai 2019, 16:00 Uhr

Wedel | Es war eine erlebnisreiche Vernissage, die Eröffnung der Bienen–Sonderausstellung im Wedeler Stadtmuseum. Vor allem Kinder hatten ihren Spaß, denn für sie gab es viel auszuprobieren. Honig schleudern zum Beispiel. Imker Alfred Schade aus Tornesch hatte modernes wie auch historisches Gerät aufgebaut, das die Entwicklung der Imkerei von ihren Anfängen bis heute veranschaulichte.

Man kann sich aber auch Kopfhörer aufsetzen und den Bienen zuhören. Kaum zu Glauben, wie vielfältig die Geräusche sind, die sie von sich geben. Vor allem die Bienenkönigin kann ganz schön laut werden. Dazu kommen Videos von Bienentänzen, eine wichtige Form der Kommunikation unter den Arbeiterinnen. Sie teilen damit ihren Artgenossen mit, wo sie Blüten voller Nektar finden können. Schautafeln und Fotos ergänzen die Ausstellung und helfen den Besuchern, die Bedeutung der Bienen im Gesamtgefüge der Natur zu verstehen.

Schade nennt sich Hobby-Imker. Das Hobby wurde ihm in die Wiege gelegt. Vater, Großvater und Urgroßvater waren Imker. 20 Bienenvölker besitzt er. Im Stadtmuseum ist er mit seiner Ausstellung bereits zum zweiten Mal. Immer wieder tritt er auch in Schulen auf, um sein Wissen weiterzugeben. Wenn er über seine Bienen spricht, gerät er in geradezu poetisches Schwärmen: „Sanftmütig“ seien sie, gesellig, intelligent, wohl organisiert und natürlich produktiv. Ein Volk von etwa 60 000 Bienen liefert rund 30 Kilogramm Honig pro Jahr.

Die Ausstellung im Stadtmuseum beschränkt sich aber nicht nur auf die Honigbiene. Es geht zugleich um Hummeln, Wespen, Hornissen und Wildbienen. „Bienen sind in“, weiß auch Museumschefin Sabine Weiss, ein guter Zeitpunkt, um Wissen zu vertiefen und Respekt vor der Natur zu stärken.

Zu den zahlreichen Vernissage-Gästen gehörte auch Andrea Koehn. Der Leiterin der Stadtbücherei, Rosengarten 6, ist das Thema Bienen wichtig genug, um es auch in ihr Haus zu holen. Sie präsentiert am 14. Juni um 19 Uhr den Dokumentarfilm des Schweizer Regisseurs Markus Imhoof „More than Honey“ („Bitterer Honig“), der sich mit dem weltweiten Bienensterben auseinandersetzt.