„Wir müssen sie sensibilisieren“

Gründung des Fördervereins für Moorreger Freiwillige Feuerwehr / Öffentlichkeitsarbeit zur Mitgliederanwerbung in Planung

24. März 2018, 16:00 Uhr

Es ist vollbracht. Die Satzung hat den Weg über das Amtsgericht und das Finanzamt geschafft, 19 Personen sind bereits feste Mitglieder. Der Förderverein für die Freiwillige Feuerwehr Moorrege ist gegründet. Das Fazit des Wehrführers Sven Heitmann ist schlicht: „Ich bin so glücklich, dass wir diesen Verein auf die Beine gestellt haben.“ Glücklich darüber, dass sich ab sofort ganz neue Möglichkeiten bieten, um die Feuerwehr zu unterstützen.

Veit Ghiladi hat alles in die Wege geleitet. Seit vielen Jahren ist er passives Mitglied der Feuerwehr. Das reichte ihm aber nicht. „Wir müssen doch irgendetwas tun, um unserer Feuerwehr zu helfen. Sie ist die wichtigste Instanz in der Gemeinde“, sagte Ghiladi. „Die Feuerwehr muss immer bereit sein. Da gibt es keine Ausnahme.“ Der gebürtige Iraner hat sich jedoch nicht nur um den bürokratischen Teil der Vereinsgründung gekümmert. Er ist ebenso der gewählte Vorsitzende. Zudem leitete er die Informations- und Gründungsveranstaltung zu der zahlreiche Teilnehmer erschienen. Ghiladi stellte die Satzung vor, erklärte, worauf es bei einer solchen ankomme. „Um stets in Kommunikation mit den Aktiven der Feuerwehr bleiben zu können, haben wir uns entschieden, die Position des Zweiten Vorsitzenden, ebenso die des Zweiten Beisitzers, an den Wehrführer beziehungsweise Jugendwart automatisch zu übertragen“, erklärte Ghiladi. Dies sind Sven Heitmann und Thorsten Grünefeldt. So ist gewährleistet, dass die Interessen und Anregungen der Feuerwehr immer direkt beim Verein ankommen.

Der Zweck des Vereins ist klar: Die Freiwillige Feuerwehr unterstützen. Auch Spenden können jetzt besser eingesetzt werden. Zuvor war dies nur eingeschränkt möglich. Sie konnten nur für brandschutzdienliche Zwecke eingesetzt werden. Auch öffentlichkeitswirksame Werbemaßnahmen sollen über den Verein realisiert werden. Ghiladi sagte dazu: „Wir müssen die Menschen ansprechen, sie für die geleistete Arbeit sensibilisieren und ihnen deutlich machen, dass das Retten, Löschen, Bergen und Schützen ehrenamtlich ausgeführt wird.“ 19 Menschen wollen sich nun für diese Zwecke einsetzen. Informationen zum Verein gibt es per E-Mail oder unter Telefon (01 70) 2 44 90 51 bei dem Wehrführer Sven Heitmann.

>

foerderverein@ghiladi.de

>

wehrfuehrer@feuerwehr-

moorrege.de