„Wir haben viel mehr Platz“

Neues Raumkonzept für Hetlingens Betreuungsklasse / Eltern gestalten Hetlinger Treff mit großer Eigeninitiative um

20. September 2019, 16:00 Uhr

Hetlingen | Die Betreuungsklasse Hetlingen startet mit neuem Raumkonzept und frisch renovierten Räumen in das neue Schuljahr. Zuvor hatten sich die mehr als 30 Kinder, die vor und nach dem Unterricht betreut werden, den ehemaligen „Hetlinger Treff“ mit anderen Vereinen teilen müssen. Möglich wurde die Umgestaltung durch hunderte Arbeitsstunden Ehrenamtlicher.

Erzieher Markus Kretschmer ist zufrieden. „Die Veränderung ist deutlich spürbar“, berichtete er den Kommunalpolitikern im Schul- und Sozialausschuss. Ess- und Spielbereich, Leseecke und Hausaufgabenbereich sind jetzt klar erkennbar. Dies hat laut Kretschmer bereits Auswirkungen auf das Miteinander: „Wenn die Umgebung chaotisch ist, färbt das auch auf die Kinder ab.“ Zuvor erinnerte die Optik der Räume samt Tresen eher an eine Kneipe. Die Hausaufgabenecke war gleichzeitig der Eingangsbereich. Auch andere Vereine nutzten den Treff, und so mussten Möbel zu Betreuungsbeginn oftmals erst wieder an ihren Platz gerückt werden.

Alex Hansen, Vorsitzender des Vereins „Betreuungsklasse Hetlingen“, trug daher den Wunsch an die Lokalpolitik heran, den Betreuungskindern einen ganz eigenen, kindgerechten Platz zu verschaffen. Parteiübergreifend wurde die Idee bewilligt. Erzieher Kretschmer hat seine Erfahrungen und Ideen in das neue Raumkonzept mit einfließen lassen. Umgesetzt wurde es in den Sommerferien, durch ein Dutzend Eltern und zwei Betreuer. Allein der Vorsitzende Hansen hat eine ganze Urlaubswoche geopfert, um mit anzupacken. Gemeinsam wurden Fußböden verlegt, Wände gestrichen, Garderoben gebaut und die Beleuchtung optimiert.

„Die Raumaufteilung wurde dem Ablauf angepasst“, erläutert die Zweite Vorsitzende Susanne Wagner. Der Eingang führt jetzt direkt in die Garderobe. Aus geflammten Obstkisten hat der Ehrenamtlichen-Trupp die Garderobenmöbel selbst zusammengezimmert. Im Aufenthaltsraum gibt es eine großzügige, gemütliche Spielecke und Essplätze direkt neben der Essensausgabe. Der Hausaufgabenbereich und die kuschelige Leseecke sind zwar einsehbar, aber separat, so dass dort mehr Ruhe herrscht.

Bei den Kids kommt das Ergebnis gut an. „Es ist jetzt heller hier“, findet der Zweitklässler Jelle. Seine Klassenkameradin Isabell sagt: „Hier ist es sehr hübsch, und wir haben viel mehr Platz.“ Abc-Schützin Anna-Lena gefallen vor allem die Spielsachen in der Spielecke. Durch den hohen ehrenamtlichen Einsatz ist die Umgestaltung für die Gemeinde kostengünstig. Insgesamt 6 000 Euro steuert sie bei, darin ist die im Oktober anstehende Küchenerneuerung bereits enthalten. Viele Möbel und Lampen erhielt Hansen als Spende seines Arbeitgebers. Weitere Mittel bestreitet der Verein selbst.

In der Betreuungsklasse Hetlingen sind 31 der insgesamt 46 Grundschulkinder angemeldet, Tendenz steigend. Geöffnet ist morgens von 7.30 Uhr bis zu Beginn der zweiten Stunde um 8.30 Uhr sowie nach Schulschluss bis 16 Uhr. Neben einer Hausaufgabenbetreuung und der Ausgabe eines warmen Mittagessens bieten die drei Betreuer hier nicht nur Freispiel, sondern eine Schachgruppe, Sport in der Turnhalle oder Vorlesen. Auch die Kinderbetreuung in bis zu fünf Ferienwochen samt Ausflugsprogramm wird durch den Verein abgedeckt. Um die übrigen Vereine, die vormals die Räume der Betreuungsklasse mitgenutzt haben, gut unterzubringen, überarbeitet die Gemeinde derzeit ihr Raumnutzungskonzept.