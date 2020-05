Einsatz in der Feldstraße : Wieder brennen Autos in Wedel

Erst geriet ein Mercedes in Brand. Dann griff das Feuer auf einen weiteren Wagen über.

04. Mai 2020, 17:00 Uhr

Wedel | Wieder brennen Autos in Wedel: Der Notruf ging in der Nacht von Sonntag auf Montag um 0.24 Uhr bei der Feuerwehr und der Polizei in Wedel ein.

Ursache: Bislang noch nicht bekannt

In der Feldstraße brannte ein Mercedes. Aus bislang noch unbekannter Ursache, wie die Polizei gestern schrieb. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte griff das Feuer auf einen weiteren Pkw über.

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen zur Brandursache und Sachschadenshöhe übernommen. Sie sucht Zeugen, die Hinweise auf die Brandentstehung oder verdächtige Personen geben können.

Hinweise nehmen die Beamten unter (04101) 2020 entgegen.

Bereits in der Nacht vom 6. auf den 7. April brannte im Wedeler Brombeerweg ein VW-Golf vollständig aus.

