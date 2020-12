Wie feiern die Rister Basketballer?

Basketball: Viele Spieler des SC Rist Wedel treffen sich mit ihrer Familie / Sorge vor Corona ist präsent / Gorbachov bleibt alleine, Adomaitis feiert mit Ex-Mitspieler

22. Dezember 2020, 16:00 Uhr

Wedel | Die Geschenke hatte er schon am Donnerstagnachmittag im Auto verstaut. Nach dem Spiel gegen die WWU Baskets Münster (siehe Extra-Bericht auf dieser Seite) fuhr Benka Barloschky, Trainer der Basketballer des SC Rist Wedel, noch am gestrigen Abend nach Bremen. In seiner Heimatstadt wird er den heutigen Heiligabend mit seinem Vater, dessen Frau sowie seinem Bruder und seinem Neffen verbringen. Lange bleibt der 32-Jährige aber nicht in seiner Heimatstadt: Am ersten Weihnachtsfeiertag werde er „um 9 Uhr wieder in der Halle stehen, für einen Corona-Test und für eine Trainingseinheit.“

Allerdings wird Barloschky am Freitagmorgen nicht in der Steinberg-Halle stehen, sondern in der edel-optics.de-Arena in Hamburg-Wilhelmsburg. Dort finden die Übungseinheiten des Bundesligisten Hamburg Towers statt. Beim Kooperationspartner des SC Rist ist Barloschky Co-Trainer und wird am Sonntag, 27. Dezember, neben Chefcoach Pedro Calles an der Seitenlinie stehen, wenn es ab 15 Uhr gegen die Niners Chemnitz um Erstliga-Punkte geht. Nur zwei Tage später folgt der Auftritt bei den MHP Riesen Ludwigsburg – da bleibt kaum Zeit für weihnachtliche Besinnlichkeit.



Hollatz feiert mit seiner „Basketballer-Familie“





Dies betrifft auch die Rister Spieler Justus Hollatz und Osaro Jürgen Rich Igbineweka, die mit einem Zweitspielrecht regelmäßig das Towers-Trikot tragen. Rich Igbineweka fährt Heiligabend trotzdem zu seiner Mutter nach Wesel am Niederrhein. „Ich freue mich , mit meiner kompletten Familie zusammenkommen und das leckere Essen, das meine Mutter kocht, genießen zu dürfen“, sagte der 22-Jährige.

Kürzer ist der Weg für Justus Hollatz, der aus einer „Basketball-Familie“ – sein Vater ging einst ebenfalls auf Korbjagd – stammt, die im Süden Hamburgs lebt: „Ich verbringe das Weihnachtsfest bei meinen Eltern“, so der 19-Jährige, dessen Brüder Jacob (beim Bundesligisten EWE Baskets Oldenburg) und Joshua ebenso wie seine Schwester Josefine (beide bei der BG Harburg-Hittfeld) auch regelmäßig auf dem Parkett stehen. „Normalerweise gehen wir in die Kirche – das fällt in diesem Jahr leider aus“, erklärte der Spielmacher mit Verweis auf die Corona-Beschränkungen.



Haymond freut sich auf die Lichter in Hamburg





Tucker Haymond, der vor zwei Wochen mit einer Aushilfsspielberechtigung für die Towers ausgestattet worden war, „freut sich riesig“, dass er das Weihnachtsfest mit seiner Frau, die ihm aus den USA nach Norddeutschland folgte, verbringen kann. In ihrer Wohnung in der Wedeler Bahnhofstraße werden sie „etwas Leckeres zusammen essen“ und „versuchen, die Weihnachtsbeleuchtung in Hamburg zu sehen“.

Deutlich entspannter können die anderen Rister Akteure das Weihnachtsfest angehen, da für sie erst am Sonnabend, 3. Januar 2021, wieder ein Spiel ansteht, wenn die Iserlohn Kangaroos ab 17 Uhr am Steinberg gastieren. Leif Möller feiert im heimischen Wedel bei seinen Großeltern. Ähnlich sieht es bei Moritz Kröger aus, der die Festtage mit seiner Familie bei sich zuhause genießen wird.

„Ich verbringe Weihnachten zuhause mit meinen Eltern sowie meiner Schwester und wir werden zusammen essen“, erklärte Simonas Paukste. Yngve Jentz trifft sich mit seinen Eltern und Geschwistern: „Wir essen etwas Schönes und spielen wahrscheinlich auch ein paar Gesellschaftsspiele.“

Fabien Kondo feiert mit seinen Eltern und seinem Bruder: „Leider können wir in diesem Jahr an Heiligabend nicht in die Kirche – Geschenke gibt es am Morgen des 25. Dezember trotzdem“, betonte der 18-Jährige. Alexander Angerer, wie Kondo aktuell verletzt, fährt in seine Heimatstadt Bayreuth: „Dort verbringe ich das Fest mit meinen Eltern, meinen beiden Brüdern, der Frau meines Bruders und meiner Nichte.“

Ebenfalls gen Süden zieht es Mario Blessing, der in seine Heimat Baden-Württemberg reist: „Dort feiere ich so, wie es angesichts der Corona-Beschränkungen möglich ist, mit meinen Geschwistern.“ Der 28-Jährige präzisierte, dass es „sehr entspannt zugehen“ und „natürlich leckeres Essen geben“ werde. Nach Hannover reisen wird Jammal Schmedes: „Dort genieße ich Heiligabend mit meiner Familie.“

Eine Fahrgemeinschaft nach Berlin bilden könnten Hendrik Drescher und Co-Trainer Stephan Blode, die unisono in der Hauptstadt mit ihrer Familie feiern werden. Im Hause Drescher „werden wir traditionell zusammensitzen und singen, Spiele spielen und die Zeit, die wir alle zu Hause sind, genießen“, erklärte Hendrik Drescher, der aktuell an einem Kreuzbandriss laboriert. Blode betonte, dass in seiner Familie „in diesem Jahr in einem kleinen Kreis“ gefeiert wird: „Wir werden beisammen sein und etwas essen“, so der Assistenzcoach, auf dessen Plan zudem „lesen und ein bisschen erholen“ steht.

Einen genauen Entwurf, wie der Heiligabend aussehen soll, gibt es auch bei Linus Hoffmann: „Morgens schmücke ich mit meiner Familie den Tannenbaum, dann ist für den frühen Abend Bescherung und Raclette vorgesehen“, erklärte der 18-Jährige, der im Rister Team als Organisationstalent gilt. Nach dem Schmücken des Baumes wird die Muppets-Weihnachtsgeschichte geschaut. „Abends würden wir ohne Corona traditionell mit meiner ganzen Familie Weihnachtslieder singen“, verriet Hoffmann eine weitere Tradition, die aber in diesem Jahr ausfallen muss. Auch darauf, seine Großeltern und seinen Onkel zu treffen, verzichtet der Flügelspieler sicherheitshalber.

Vorsicht walten lässt angesichts der Corona-Krise auch Ole Schrader: „Anders, als üblich, werde ich nicht in die Kirche gehen und auch nicht mit meinen Großeltern zusammen feiern.“ Jedenfalls nicht direkt – denn mit seiner Mutter, seinem Vater und seinen beiden Brüdern fährt der 17-Jährige zu seinen Großeltern: „Wir werden von der Straße aus mit ihnen zusammen sein, während sie auf ihrem Balkon sitzen“, so Schrader, der das „natürlich etwas schade“ findet, aber auch klarstellte: „Leider ist es in diesem Jahr unserer Meinung nach nicht anders möglich.“



Weilguny wartet auf negative Corona-Tests





Einen anderen Weg wählte Semjon Weilguny: „Ich verbringe das Fest zuhause mit meiner Familie und mit meiner Oma, sofern wir vorher alle negativ getestet worden sind“, gewährte der 18-Jährige einen Einblick. Da der Besuch einer Kirche nicht möglich sei, „wird in diesem Jahr nur gegessen und danach folgt die Bescherung“, so Weilguny weiter.

Komplett auf ein Zusammentreffen mit ihren Familien verzichten müssen Aurimas Adomaitis und Maksim Gorbachov, was neben den weiten Strecken vor allem an den Corona-Quarantäneregeln für Reisende liegt. „Deshalb werde ich über Face-Time an der Feier meiner Familie teilnehmen“, erklärte der Slowene Gorbachov, dass er sich eines kostenlosen Video-Chatdienstes bedienen wird.

Adomaitis verwies darauf, dass Corona-bedingt ja „aktuell nicht viel möglich sei“. Der 33-Jährige wird das Fest aber zusammen mit seinem litauischen Landsmann Vidmantas Uzkuraitis verleben: „Wir werden Spezialitäten aus unserer Heimat essen und trinken.“ Spielten die beiden Balten im Herbst 2016 noch zusammen in Wedel, so trägt Uzkuraitis nun das Trikot des Eimsbütteler TV, mit dem er am 7. November mit 91:88 nach Verlängerung am Steinberg gewonnen hatte. Bereits am Sonntag, 10. Januar 2021, steigt in Hamburg das Rückspiel – Geschenke werden dann sicher nicht mehr verteilt ...