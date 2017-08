Jan Ladiges in Holm : Wettstreit der Dichter ohne Konkurrenz

vergrößern 1 von 1 Foto: Bastian Fröhlig 1 von 1

Holm | Jan Ladiges kannten alle Besucher. Ein Junge aus Holm. Dass er Poetry-Slam macht, hatten die Mitglieder des Landfrauenvereins Holm und Umgebung schon gehört oder der Einladung zum gemeinsamen Frühstück entnommen. Doch bevor der Holmer Kulturpreisträger am Sonnabend mit einer Kostprobe seiner Texte das zweite Veranstaltungshalbjahr des Vereins einleitete, musste er eine Frage aus dem Publikum klären. „Poetry Slam? Was heißt das eigentlich auf Deutsch?“, rief eine Dame.

„Poetry ist Literatur und Slam ist ein Wettbewerb. Das kann also heute schon mal nix werden, da ich allein bin“, sagte Ladiges, anders als bei seinen sonstigen Stücken auf Hochdeutsch. Heidi Kieselbach, Vorsitzende des Landfrauenvereins Holm und Umgebung, sah die mangelnde Konkurrenz als Chance: „Dann bist Du schon mal der Sieger. Da kann ja nichts schief gehen.“

Requisiten, Hilfsmittel oder große Gesten – alles verboten bei den Wettbewerben, bei denen Ladiges normalerweise auftritt. Seine Bühnenkarriere startete der Holmer Landschaftsgärtner in Wedel. 2012 trat er erstmals beim „Wedel Schädel“ auf. Diesen hat er bereits mehrfach gewonnen und mehr als 200 Texte verfasst. Ladiges ist inzwischen Seriensieger der „NDR Slam op Platt“-Serie. „Für die Zukunft wünsche ich mir, dass jeder wieder Platt schnacken kann“, erläuterte Ladiges eine Motivation für seine Auftritte. „Ich bin wohl weit und breit der einzige, der mit Platt auch auf normalen Slams auftritt“, sagt der Holmer. Das sei manchmal ein Problem. Ein Verständnisproblem. Denn Plattdeutsch sei vielerorts von der Straße verschwunden. „Wenn ich nach Hamburg komme oder auch teilweise in Wedel, sagt ein gewisser Prozentsatz: Ich verstehe kein Wort“, berichtet der Slammer. Daher setzt er sich für den Erhalt der Sprache ein – und bringt Platt auf die Poetry-Slam-Bühnen. Er fällt nicht nur sprachlich auf, sondern fällt auch bei den sonst häufig gerade einmal 20 bis 25 Jahre alten Teilnehmern aus der Rolle.

Das richtige Tragen einer Pudelmütze und der Versuch damit eine Bank zu überfallen, die Bedeutung eines Spatens für Männer und die verschiedenen Einsatzgebiete und natürlich immer wieder Platt und das Dorfleben waren die Themen, die Ladiges den Landfrauen präsentierte. Doch trotz aller Bühnenerfahrung war eines für ihn ungewohnt: die Uhrzeit. Um 11 Uhr begann sein Auftritt. „Normalerweise geht es erst 19, 20 Uhr los. Gut, dass ich heute keine Gegner habe“, sagte er lachend.

„Warum in die Ferne streifen, wenn das Gute liegt so nah“, erläuterte Kieselbach die Entscheidung für Ladiges als ersten Künstler für das zweite Veranstaltungshalbjahr. „Ihn kennt jeder, weil er aus Holm kommt, und er ist Kulturpreisträger der Gemeinde. Da gehört es doch zum guten Ton, zuerst ihn zu fragen, bevor wir woanders nach Künstlern suchen.“ Der Poetry-Slam-Morgen war der Auftakt für das, was noch kommt. „Das gemeinsame Frühstück ist immer besonders nett, weil es die Gemeinschaft fördert. Es ist ungezwungen wie zu einem Geburtstag eingeladen zu werden“, sagte Kieselbach. Nun stehe der große Auftritt beim Holmer Erntedankfest an – wie in jedem Jahr. „Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren“, sagte Kieselbach.

Infos zu den Aktivitäten der Landfrauen finden Sie im Internet unter www.landfrauen-holm.de.