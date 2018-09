Werftweg: Mehrheit für B-Plan

CDU und Grüne stimmen für Änderung / Anwohner planen gemeinsame Klage / Thema „Münsterweg“ vertagt

von shz.de

28. September 2018, 16:00 Uhr

Der Moorreger Gemeinderat hat mehrheitlich der Änderung des Bebauungsplans 21 für den Bereich nördlich des Werftwegs (unsere Zeitung berichtete) zugestimmt. Grüne und CDU votierten dafür, SPD und Freie Wähler (FW) bis auf eine Enthaltung dagegen. Hauke Heidecke (FW) hatte als Anwohner wegen Befangenheit den Raum im Restaurant Grando Sukredo verlassen.

„Lassen Sie heute nicht Fraktionszwang, sondern gesunden Menschenverstand walten“, hatte Heideckes Vater Kurt Uwe Heidecke versucht, die Gemeindevertreter noch umzustimmen. Für ihn sei die Änderung des Bebauungsplans nicht nachzuvollziehen, da die Anwohner 45 Jahre vor einer Bebauung direkt vor ihrer Nase geschützt worden seien. „Wie soll man es nennen, wenn dieser Schutz plötzlich aufgehoben wird?“, fragte Kurt Uwe Heidecke. Laut Bebauungsplan plant die Nordmark ein 60 Meter langes und zehn Meter hohes Gebäude direkt an der Grundstücksgrenze. „Schwarze Wand“ nennen die Anwohner diese bereits. Eigentlich sollte eine 120 Meter lange Halle entstehen. Diese sei laut Kurt Uwe Heidecke immer noch möglich: „Das Baufeld wurde nicht angepasst. Es bedarf nur eines Beschlusses dieses Gremiums, und man sieht ja, wie jetzt hier entschieden wird.“

Kurt Uwe Heidecke stellte nicht nur die Sorgen der Anwohner da, sondern griff auch den CDU-Gemeindevertreter Sören Weinberg an: „Als Malerunternehmen führen Sie, wie schon ihr Vater, regelmäßig Arbeiten bei und für die Nordmark durch. Das finde ich gut, dass auf regionale Unternehmen gesetzt wird. Aber sie sollten wegen Befangenheit den Raum verlassen.“ Das brachte Bürgermeister Karl-Heinz Weinberg (CDU) auf die Palme: „Ihr letzter Punkt ist eine Unverschämtheit. Ich nehme ihn zur Kenntnis, aber mehr gibt es dazu nicht zu sagen.“ Auch zu den Plänen an der Werftstraße wollte Bürgermeister Weinberg sich nicht äußern: „Das wurde ausführlich im Bauausschuss diskutiert und da habe ich die Argumente für den Bebauungsplan dargelegt. Mehr gibt es hierzu nicht zu sagen.“

Auch nachdem CDU und Grüne mit ihrer Mehrheit den B-Plan beschlossen haben, wird er weiterhin Thema in Moorrege bleiben. „Wir werden abwarten, bis der Beschluss veröffentlicht wurde, dann werden wir ihn beklagen“, sagte Hauke Heidecke. Die Anwohner hätten sich bereits zusammengeschlossen und seien sich einig. „Wir wollen das nicht auf sich beruhen lassen“, so der Gemeindevertreter. „Wir verstehen nicht, dass die Politik nicht einsieht, dass der Wohnwert sinkt und die Grundstücke an Wert verlieren. Das lassen wir uns nicht gefallen.“

Ein weiteres Streitthema, der Bebauungsplan 23 „Münsterweg“ (unsere Zeitung berichtete), wurde von Karl-Heinz Weinberg kurzfristig von der Tagesordnung genommen. „Es gibt noch Beratungsbedarf und wir wollen das Thema erneut in den Ausschüssen behandeln“, sagte er.