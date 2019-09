An der Tageblatt-Geschäftsstelle in Wedel entdeckt : Wer vermisst dieses Kaninchen?

Hinweise nimmt unsere Redaktion entgegen.

Oliver Gabriel

09. September 2019, 17:21 Uhr

Wedel | Es ist zutraulich, lässt sich nach vorsichtigen Annäherungen streicheln und hatte sich vor Appetit schon über die trockenen Blätter im Hof hergemacht: Am Montag ist uns am Hintereingang der Tageblatt-Geschäftsstelle in Wedel ein junges Kaninchen zugelaufen.

Wir haben den Kleinen vorsichtig in einen Karton gelotst, ihm ein bisschen Salat und Möhren gegeben und ihn dann zum Tierschutzverein Pinneberg gebracht. Wer den kleinen Nager vermisst: Bitte gern einfach beim Wedel-Schulauer-Tageblatt melden, Telefon (04103) 82020 oder 82030.