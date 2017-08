Wenn Kinder die Keule schwingen

vergrößern 1 von 1 Foto: Karl-Heinz Stolzenberg 1 von 1

Holm | Es war eine bunt zusammengewürfelte Kinderschar, die sich zum Baseball-Camp der Westend 69’ers des TSV im Sportzentrum einfand. 15 Mädchen und Jungen im Grundschulalter, einige mit beachtlichen Vorkenntnissen der Sportart, andere, die sich zum ersten Mal damit beschäftigten. Für alle wurde es ein spannendes Wochenende.

Das war sicher dem Engagement der vier Trainer zu verdanken. „Matze ist der Beste“, posaunte die neunjährige Natascha aus. Sie spielt schon seit 18 Monaten Baseball und ist hellauf begeistert. Außer Matze, bürgerlich Matthias Kruse, waren Matthias Fröse, Markus Wittke und Benjamin Köhler im Einsatz. So konnten an mehreren Plätzen der Anlage gleichzeitig verschiedene Techniken eingeübt werden. Für ganz unerfahrene legte Markus den Ball behutsam auf ein in den Boden gerammtes Rohr. So war er etwa in Augenhöhe mit dem Neuling. Dessen Aufgabe war es, ihn mit der Keule in ein Netz zu jagen.

Für Henry war die Herausforderung eine Nummer schwerer. Markus warf ihm den Ball zu, den er dann im Flug treffen sollte. Manchmal klappte das. Natascha übte ähnliches unter noch härteren Bedingungen in einem nach allen Seiten durch Netze gesicherten Bereich: ihr Trainer warf mit aller Kraft aus größerer Entfernung. Das Mädchen sollte den Ball treffen und zurückschlagen.

Matze hatte seine Schützlinge auf dem großen Spielplatz versammelt und simulierte mit ihnen unterschiedliche Phasen des Spielablaufs. Die nämlich machen Baseball so abwechslungsreich. Es gibt keine Dauerhektik. Schnelle Läufe und ruhiges Abwarten wechseln sich ab. Größte Konzentration ist aber nötig, um die Übergänge nicht zu verpassen.

Genau das schien die Kinder zu faszinieren. Sören begeisterte sich für die Vielseitigkeit der Aufgaben. Lucy wusste zwar schon viel, denn sie hatte ihre Baseball spielende Tante oft zum Sportplatz begleitet. Jetzt konnte sie das Abgeguckte aber endlich einmal selbst auszuprobieren. Und sogar Nick war mit Feuereifer bei der Sache, obwohl er sich eigentlich nicht sehr für diesen Sport interessierte. „Ich bin nur hier, weil ein Freund mich dazu überredet hat“, gab er zu.

von Karl-Heinz Stolzenberg

erstellt am 28.Aug.2017 | 16:04 Uhr