Wenn Forschung Schule macht

Schüler der GHS Wedel arbeiten dank EU-Förderung die nächsten zwei Jahre mit Partnerschulen an Projekten zum Thema Wasser

05. September 2019, 16:00 Uhr

wedel | Das Grinsen konnten sich Peter Wessel und Joachim Feldmann am Donnerstagmittag an der Gebrüder-Humboldt-Schule (GHS) nur schwer verkneifen. Dies hatte einen einfachen Grund: Die Europaschule am Rosengarten hat den Zuschlag für die Erasmus-Plus-Förderung bekommen. Nur zwölf Kooperative Gesamtschulen aus Schleswig-Holstein haben laut Wessel die Förderung bekommen. Wedel gehört auch dazu und steht seit 1. September offiziell unter der der Schirmherrschaft von Erasmus-Plus.

Der Weg dorthin war allerdings nicht ganz leicht: „Wir hatten schon mal zwei Anträge eingereicht, die auch inhaltlich für gut befunden wurden. Allerdings sind wir wegen des mangelndem Budgets rausgefallen“, erklärt Europakoordinator Wessel. Dieses Mal habe aber auch dank einer Aufstockung des Kultursministeriums alles geklappt. „Wir wollten schon immer mit anderen Schulen kooperieren. Das ist nun gelungen. Bei den Schülern herrscht große Vorfreude“, erklärt Wessel. An Land gezogen wurden die Partnerschulen Sotungin luki aus Vantaa (Finnland) und das Colegio Concertado Torre Salinas aus Murcia (Spanien). Gemeinsam mit den beiden Schulen wird nun die nächsten zwei Jahre an mehreren Projekten zum Thema Wasser mit unterschiedlichen Schwerpunkten gearbeitet, die auch die Einbeziehung der Fächer Biologie und Geographie beeinhalten. „Wir thematisieren unter anderem den Meeresspiegelanstieg, während die Finnen sich mit der Besonderheit des maritimen Brackwassers auseinandersetzen und die Spanier Dürre und Klimawandel behandeln“, so Feldmann. Im Zuge dieser Projekte werden GHS–Schüler des elften und zwölften Jahrgangs nach Finnland und Spanien reisen und sich dort mit den Partnerschülern austauschen - und andersherum. Nicht nur das gemeinsame Arbeiten an einem sehr ernsten Thema, sondern auch der kulturelle Austausch bringt die beiden Lehrer ins Schwärmen: „Die Schüler lernen so, ihr Wissen, wie beispielsweise ihre Englisch und Spanischkenntnisse abseits des Unterrichts, in der Praxis einzusetzen. Das hat einen großen Mehrwert“, findet Feldmann. Darüber hinaus bekommen die Schüler dank der EU-Zuschüsse auch Materialien gestellt, mit denen sie vor Ort arbeiten können. Zudem werden die Fahrten bezuschusst. Geplant ist dabei unter anderem eine Exkursion in Kooperation dem Alfred-Wegener-Institut auf die Insel Helgoland. Wessel: „Auch Schüler aus sozial schwachen Familien bekommen dank der Gelder aus Brüssel die Chance, an einem einzigartigen Projekt mitzuwirken, das ist toll.“ Gebündelt werden die Forschungsergebnisse der Schulen am Ende über das Schuldbildungsportal „eTwinning“. Im Anschluss daran erfolgt dann die Veröffentlichung im „Handbook of Water for Schools“.